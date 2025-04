Carlos Caszely y su más profunda tristeza tras la tragedia en el Monumental: “Las barras son delincuentes, hoy no hay respeto por nada ni por nadie”

En un programa muy distinto al que nos tiene acostumbrados cada sábado, Carlos Caszely abordó en “Camino al Centenario” la terrible tragedia que sucedió el jueves en el Estadio Monumental, donde murieron dos hinchas de Colo Colo y el partido con Fortaleza por Copa Libertadores fue cancelado luego que vándalos ingresaran a la cancha tras romper los acrílicos del estadio.

Al respecto, el ídolo de los albos aseguró sentir una profunda tristeza por lo ocurrido el jueves en Pedreros.

“Camino al triste centenario se llama este programa hoy. Cuando todos pensábamos que íbamos a estar contentos, alegres, disfrutando de todo esto, es terrible lo que pasó. Ya me imagino como debe estar David Arellano, revolcándose en su tumba”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “no hay nada que te haga juicio con los dos jóvenes fallecidos. Culpables somos todos, los que hemos alzado la voz y no hemos sido escuchados. Cuando comienzan las barras, que son delincuentes, porque eso son, niños que no saben de responsabilidades. Hoy en nuestro país no hay respeto, no hay respeto por nada ni por nadie. Era su casa y no la pueden romper de esa manera”.

“El estadio no le hace daño a nadie, son las personas que hacen daño, esos que quieren entrar a avalancha y sin pagar. Ellos no son hinchas del fútbol, son delincuentes”, aclaró el “Chino”.

A su vez, el exdelantero profundizó sus dichos señalando: “Cuando será el día en que se podrán de acuerdo todos los estamentos, de una vez por todas. Pónganse rojo de una vez y no amarillo mil veces, como lo que ha pasado con el Estadio Seguro, que no sirve absolutamente para nada”.

“La vida es mucho más importante que cualquier situación, más que tres puntos. Antes podíamos sentarnos hinchas de todos los clubes, compartir y no pasaba absolutamente nada. Ahora todo ha cambiado para mal. Esto empezó a cambiar el año 90, ya que ningún gobierno ha hecho algo por erradicar la violencia y delincuencia en el fútbol chileno”, manifestó Caszely.

Respecto a la cancelación del cotejo ante Fortaleza, aseveró que “muchos decían que había que suspender el partido 15 minutos antes, pero imagínate decir eso con 45 mil personas en las tribunas, podía quedar una embarrada mayor. El color blanco puro de Colo Colo es para respetarse y respetar a los rivales”.

Finalmente, el ídolo de los albos tuvo palabras sobre los castigos que le pueden caer al Cacique.

“Esto me tiene muy afectado. Acá hay un problema bastante grave, ya que no se sabe qué pasará con Colo Colo. Seguramente los próximos partidos se jugarán sin público, como contra Racing y hay que esperar a ver qué deciden desde Conmebol”, cerró.