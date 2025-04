Senador Matías Walker asegura que Pablo Milad está atrincherado con todo lo que rodea al fútbol chileno: “Se ha puesto cada vez más a la defensiva”

El senador Matías Walker habló con ADN Deportes tras la tragedia que enlutó este jueves al país, donde dos hinchas de Colo Colo fallecieron en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Además, tuvo palabras sobre lo que sucedió dentro del recinto de los albos, donde algunos “hinchas” rompieron los acrílicos, ingresaron a la cancha y después vandalizaron la Casa Alba.

“Vengo proponiendo que las barras bravas tienen ser declaradas organizaciones criminales y lo conversé con el ministro Cordero el martes, que su primera tarea en temas de violencia en el estadio sea tratar a las barras bravas como crimen organizado”.

En esa línea, añadió: “Me parece muy relevante la declaración del ministro, ya que si aplicamos esta nueva legislación son penas efectivas, privativas de libertad, con más de cinco años y un día. Estas organizaciones ya ni siquiera caben en el apelativo de barras, porque lo que menos les importa es el fútbol”.

Sobre la aplicación del registro nacional del hincha, lanzó: “Hoy se puede aplicar. Yo le dije a Pablo Milad en varias reuniones, que no hay ninguna restricción en la ley para que se pueda aplicar hace muchos años. Se pueden utilizar los datos personales por razones de seguridad. No hay ninguna excusa para que no se haya aplicado. Hoy tenemos avalanchas humanas que terminan destrozando todo, como lo que ocurrió ayer que le costó la vida a dos personas”.

“Quiero ser muy claro, respecto a que hoy no hay ninguna prohibición para que se pueda aplicar el registro nacional de hinchas”, aclaró el parlamentario.

Consultado sobre el actuar de la ANFP, Walker sostuvo que “la ANFP siempre dice que por qué se tiene que meter el legislador. Ellos han tratado de hacer algunos cambios, pero se necesita el 80 por ciento en el Consejo de Presidentes para hacerlo. Yo no quiero personalizarlo en Pablo Milad”.

Finalmente aseguró que desde la sede de Quilín se encuentran atrincherados, sin interactuar con el Estado.

“Efectivamente Pablo Milad se ha puesto cada vez más a la defensiva. Quizás él tiene voluntad para hacer muchas cosas, pero no lo hacen. Por eso es muy importante también aumentar las unidades fiscalizadoras. La idea es poder mejorar las capacidades que tiene el fútbol de cumplir sus objetivos”, cerró.