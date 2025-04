La autoridad política quería que se jugara, los clubes también, pero Carabineros no. Una vez más, la delincuencia en el fútbol ganó y la autoridad policial prefirió optar por lo más fácil que es suspender.

Es la realidad por estas horas en el fútbol chileno. Tras la muerte de dos hinchas de Colo Colo en la previa del duelo del ‘cacique’ ante Fortaleza por Copa Libertadores y las posteriores manifestaciones que se desataron entre los fanáticos del ‘popular’, todo se descompaginó para el fútbol chileno.

Para este domingo estaba programado el Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, duelo que finalmente no se jugará. Luis Cordero, ministro de Seguridad, informó el jueves por la noche que el partido más importante del fútbol chileno se jugaba, pero Carabineros rechazó cualquier opción de que se diputara el encuentro.

No se juega el Superclásico

“El ejecutivo había solicitado nuevamente a Carabineros que realizara una evaluación de riesgo y seguridad para el partido del día domingo”, partió aseverando la tarde de este viernes Luis Cordero, ministro de Seguridad.

El secretario de Estado agregó que “las conclusiones de dicho informe que el ejecutivo considera adecuado y que comparte por las condiciones, que el partido del día domingo no se puede realizar y en consecuencia el delegado presidencial de la Región Metropolitana ha sido instruido a comunicar a los organizadores que dicho partido se suspende”.

“Creo conveniente tener presente, que en una señal de respeto hacia las víctimas y sus familiares, cuyos funerales se realizarán este domingo, el ejecutivo considera que este último aspecto también es una cuestión de consideración para la ejecución de dicho evento deportivo”, complementó Cordero.

Insistió en que “en nuestra opinión, el fútbol no admite ninguna víctima más y en consecuencia, como sociedad, estamos mandatados, no solo el Estado, sino que también los hinchas, a no seguir generando condiciones de riesgo para que ocurran situaciones como las que sucedieron ayer”, cerró el ministro.

De esta manera, ahora será la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) quienes determinen la reprogramación del encuentro, la cual sería para varias semanas más adelante.