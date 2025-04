“Me asusté cuando se rompió el cristal; todos encapuchados...”: el duro testimonio de un jugador de Fortaleza tras cancelación del duelo con Colo Colo

Lucas Sasha, volante de Fortaleza, habló sobre los graves incidentes ocurridos dentro del Estadio Monumental, en donde algunos barristas de Colo Colo invadieron la cancha y provocaron que el partido de Copa Libertadores fuera cancelado por la Conmebol.

En diálogo con ESPN Brasil, el mediocampista brasileño partió refiriéndose al ambiente hostil que había en el estadio por la presencia del exjugador albo, Juan Martín Lucero. “Tenemos a Lucero que jugó en Colo Colo, hubo protestas en su contra, le tiraron cosas. Sabíamos que eso era todo, fue una sorpresa. Luego vimos el lado derecho del alambrado y el árbitro dijo que (los hinchas) querían romper todo”, señaló.

El futbolista de 35 años relató el momento en que el plantel de Fortaleza escapó de la cancha al ver que los barristas habían ingresado al campo de juego. “Me asusté cuando se rompió el cristal y vi que no había policía, ahí pensé que algo podía pasar. Todos los hinchas estaban encapuchados. Nosotros corrimos al túnel, las escaleras estaban oscuras, nos podríamos haber caído… fue una escena aterradora”, confesó.

Además, Lucas Sasha aseguró que de parte de Fortaleza no había intenciones de regresar a la cancha para seguir jugando. “Entre nosotros hablábamos que no podíamos volver a la cancha, no estaban las condiciones. ¿Quién podía garantizar nuestra seguridad? Nosotros solo estábamos esperando que el presidente tomara la decisión y él nos dijo que no volveríamos”, indicó.

“La gente de Colo Colo también dijo que el partido no seguía, que no había condiciones. No tienes cómo volver. ¿Quién podía garantizar que los hinchas no volverían a entrar a la cancha? No había ni policía ni condiciones”, concluyó el volante del “Leão”.