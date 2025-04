Cordero confirmó que carabinero vinculado a muerte de hinchas en el Monumental quedó en calidad de imputado y fue apartado de funciones

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció este viernes la suspensión del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para el próximo domingo en el Estadio Monumental, a raíz de la muerte de dos personas en los violentos incidentes ocurridos durante la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

“La violencia no puede seguir cobrando víctimas en el fútbol”, expresó Cordero, recalcando que la decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras no solo para los asistentes, sino también para el entorno del espectáculo deportivo. “El fútbol no admite ninguna víctima más”, enfatizó.

Carabinero imputado y apartado de funciones

El ministro también confirmó que uno de los funcionarios de Carabineros involucrados en el operativo del jueves se encuentra en calidad de imputado por su eventual participación en los hechos que terminaron con el fallecimiento de un niño de 12 años y una joven de 18.

“Se tomó declaración al carabinero imputado y a otros dos en calidad de testigos. Además, se ha instruido un sumario administrativo, como establece el protocolo”, detalló Cordero.

El funcionario en cuestión operaba el vehículo lanzagases Sandcat, señalado por testigos y por un registro radial interno como parte del incidente. De acuerdo con el reporte que se conoció este viernes, los afectados habrían caído al suelo tras el colapso de una reja perimetral, momento en que el vehículo policial, al avanzar, pasó por encima de dicha estructura, provocando las lesiones fatales.

“Respecto del funcionario policial que tiene la condición de imputado, ha estado sujeto a la disposición del Ministerio Público. Carabineros ha decidido apartarlo de los servicios operativos a la espera de la decisión del fiscal”, confirmó el secretario de Estado.

El registro radial que expone el incidente

Durante la jornada también se difundió una transcripción de los comunicados internos entre funcionarios policiales, en los que se relata cómo se produjo el trágico desenlace:

“En ningún momento fueron atropellados por el vehículo Sandcat (lanzagases), lo que sí, cuando los 3-7 [sospechosos] suben sobre la reja, esta reja inmediatamente cede, cayendo debajo de ella, y el vehículo Sandcat, al momento de avanzar, pisó la reja en uno de sus extremos, procediendo a aplastar a los 3-7”, indicó un funcionario a su superior.

La respuesta desde el control fue: “Comprendido. Entonces los sujetos quedan debajo de la estructura del cierre perimetral (...) lo que causa todo esto”. A lo que el primer interlocutor responde: “Positivo, positivo”.

Investigación en curso y suspensión indefinida

El Ministerio Público continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos. En paralelo, desde el Ejecutivo se evalúan nuevas medidas de coordinación y seguridad en eventos masivos, mientras que el Superclásico queda suspendido hasta nuevo aviso.

La tragedia ha reabierto el debate sobre los protocolos de seguridad en espectáculos deportivos y la responsabilidad compartida entre clubes, organizadores, autoridades y fuerzas de orden.