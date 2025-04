Tiago Nunes no pone objetivos en la tabla para la UC: “Soy la persona correcta para sostener este momento de dificultad”

Tiago Nunes sigue siendo el gran apuntado en la UC respecto al mal inicio de temporada, con el equipo eliminado en Copa Sudamericana y también en la Copa Chile.

El brasileño volvió a hacer su autocrítica hoy jueves en conferencia de prensa. “No hay razón para que el hincha esté satisfecho con el equipo y menos con el entrenador. No hemos alcanzado un buen rendimiento. Soy el más autocrítico. Espero que el hincha confíe en el club, que no pierda la pasión por el club y defienda sus colores”, explicó, descartando una vez más su renuncia.

“Me preocuparía o no me sentiría cómodo si sintiera que no hay una conexión con los jugadores o los integrantes del club. Actualmente, siento una conexión muy fuerte. Cuando hay malestar interno, se filtra muy fácil, pero tenemos una relación fortalecida y eso me da confianza para seguir buscando resultados. Cuando sienta que no hay una conexión con el equipo, soy el primero en irme”, recalcó.

“El club pasa por una transición muy difícil y creo que soy la persona correcta para sostener este momento de dificultad. Sé como es estar en un ambiente como este”, dijo Tiago Nunes, apuntando a que la UC debe recobrar funcionamiento antes de ver la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025.

“Antes de hablar de objetivos, tenemos que volver a ser un equipo confiable, que sostenga un buen rendimiento en los dos tiempos, que saque resultados, que encuentre lo que hemos perdido en el inicio de esta temporada. El primer objetivo es volver a ser un equipo que mantenga un orden, que siga una lógica de competir bien y, a partir de resultados positivos, pensar a largo plazo”, aseguró, pensando ya en el duelo del sábado ante Cobresal en El Salvador.

“Podría haber cambios en los nombres y la estructura. Hay una línea delgada entre la convicción y el ego. Acá hay que ser equilibrado. Es un partido en altura, donde ninguno de los tres grandes ganó allá el año pasado”, cerró Tiago Nunes.