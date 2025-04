“Si van a mostrar a mi hija como un Gasparín...”: El desahogo de Pamela Díaz porque censuraron el rostro de Pascuala

Durante la reciente emisión de Hay que decirlo, se generó un momento lleno de risas y comentarios cuando la producción optó por censurar el rostro de Pascuala, la hija menor de Pamela Díaz, durante una nota grabada en el concierto de Shakira.

La animadora mostró un video del evento en el que compartía con su equipo y con Paulina Nin y María Luisa Godoy, quien también asistió al espectáculo. En uno de los pasajes, reveló que antes del show decidieron comer hamburguesas, y fue ahí cuando ocurrió la anécdota más comentada.

“Como buena madre, estoy esperando. ¿Te imaginas la niña se me queda adentro?”, relató entre risas La Fiera, refiriéndose a un momento en que su hija le pidió que la acompañara al baño. La situación se tornó inesperada cuando la pequeña quedó accidentalmente encerrada por culpa de una puerta eléctrica.

“¿Me estás hueviando o qué? Hija al lado... la niña quedó encerrada. No va a pasar nada, solo es algo que se cerró”, explicó mientras intentaba indicarle a Pascuala dónde presionar para abrir la puerta.

“¡Ay que me asustas! Me asustaste, pensé que te había pasado algo”, le dijo a la niña, quien reaccionó con naturalidad al incidente.

El reclamo de La Fiera

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió días después, en el estudio, cuando las imágenes se emitieron con el rostro de la niña difuminado. “Lo están pasando bien, más allá de que no se ve nadie, les pusieron mosaico”, bromeó Ignacio Gutiérrez.

“Paulina y los gasparines”, comentó Paulina Nin. Mientras que también se escuchó: “Parecía la película Los otros”.

Fue entonces cuando Pamela Díaz protestó en vivo: “Les quiero decir, primero, yo tengo la tutela de mi hija. Yo pago todas sus cosas y no necesita una firma, para que sepan el tema”.

“Si van a mostrar a mi hija como un Gasparín, no la muestren”, agregó, provocando carcajadas en el panel.

A modo de explicación, Felipe Vidal aclaró que la decisión fue tomada para resguardar la identidad de la menor. “¡La están protegiendo!”, indicó.

Pamela concluyó entre quejas y risas: “Me va a decir: ‘No tengo papá y no tengo cara’ (...) Pueden meterse a mi canal de YouTube y ver todo. No pasa nada. ¡Por eso no me gusta trabajar en televisión!”.