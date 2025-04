¡Sería prueba crucial para la querella! Filtran en redes chat sexual de Maripán y Carmen Tuitera

Hoy desperté Farandulero así que hablemos del Tema Maripan @gmaripan3 con @CarmenTuitera

Hasta @lacuarta me va citar con la hocinoneada que me voy a pegar 😎😎 cumpa sea hombrecito y diga las weas usted y no mande a minas ,si la reina lo despacho y no comió ahí siga su camino pic.twitter.com/1aK393bXMb