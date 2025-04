Lionel Richie en Chile: revisa la fecha, el lugar y cómo adquirir las entradas para ver al ídolo del pop soul

El próximo 7 de septiembre, el reconocido cantante y compositor Lionel Richie ofrecerá un esperado concierto en Claro Arena, marcando su regreso a los escenarios chilenos con el tour Say Hello To The Hits.

El espectáculo promete ser un repaso inolvidable por los mayores éxitos de su carrera, rindiendo tributo a su extensa trayectoria como ícono de la música global.

La venta de entradas contará con tres etapas. La preventa del artista iniciará el lunes 14 de abril a las 11:00 horas.

Al día siguiente, el martes 15 de abril a las 11:00, comenzará la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile, quienes podrán obtener hasta cuatro tickets con un 20% de descuento, pagando en 3, 9 o 12 cuotas sin interés.

Finalmente, la venta general se habilitará el miércoles 16 de abril a las 11:00 horas, todas a través del sistema Puntoticket.

Un ícono del pop soul

La carrera de Lionel Richie comenzó en los años 70 como parte de Commodores, donde destacó con temas como Easy, Three Times a Lady y Still.

En 1981, lanzó Endless Love junto a Diana Ross, iniciando un camino como solista que lo llevaría al estrellato internacional. Su álbum debut vendió más de cuatro millones de copias, con éxitos como You Are y Truly.

En 1983, su disco Can’t Slow Down lo catapultó aún más, gracias a canciones como All Night Long y Hello.

Dos años más tarde, coescribió junto a Michael Jackson el himno solidario We Are the World. Su tema Say You, Say Me, de la película White Nights, ganó el Premio de la Academia y un Globo de Oro.

A lo largo de su carrera, Lionel Richie ha recibido cuatro premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, además del Black Music & Entertainment Walk of Fame.