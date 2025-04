“Claramente tenemos una diferencia”: Carolina Tohá se refiere a dichos de Jeannette Jara sobre Cuba

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se refirió a los dichos Jeannette Jara, quien aseguró que Cuba tiene “un sistema democrático distinto”.

Consulta por Radio ADN sobre estas declaraciones, la exminista del Interior dijo desde Copiapó que “aquí claramente tenemos una diferencia”.

“Yo creo que el sistema cubano no cumple con ninguno de los requisitos de una democracia. Las personas no tienen distintas alternativas para elegir, hay un régimen en que no hay alternancia en el poder desde ningún punto de vista hace muchísimo tiempo" sostuvo.

“Pero además, producto de todo esto, hay un país que está en una situación de pobreza, a unos límites que son inconcebibles y que son muy dolorosos”, agregó.

En esa línea, Tohá reiteró que “yo no comparto la opinión de Jeannette Jara en esta materia, y creo que es importante que esto demuestre que en los procesos como este vamos a ver diferencias, vamos a ver posturas distintas, y en la primaria vamos a desplegar también opciones y miradas que tenemos dentro del progresismo que no son unánimes".

”La ciudadanía va a poder elegir democráticamente, porque aquí sí hay democracia, cuál quiere que represente nuestra candidatura como sector ante la elección presidencial", aseveró.

Proclamación como candidata

Por otro lado, Carolina Tohá se refirió a la ceremonia de este sábado, donde será proclamada oficialmente como candidata presidencial del PPD.

Sobre esto y de lo que espera por parte del Partido Socialista, la exministra manifestó que “el PS tiene que tomar su decisión, yo respeto eso. A mí me gustaría que estuviéramos juntos, me gustaría que el socialismo democrático vaya agrupándose“.

“Yo me la voy a jugar con todo, independiente de las decisiones que tomen los partidos, en que tengamos una candidatura potente a la elección presidencial, y que nuestro sector esté presente en esta elección, porque no ha estado en las últimas, y creo que eso no ha sido bueno para Chile", cerró.