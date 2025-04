¿Ya tenemos a Miles Morales para el live-action? Este es el actor que quiere interpretar al personaje en su eventual llegada al UCM

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se ha convertido en una de las franquicias más populares dentro de la industria del entretenimiento, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada noticia relacionada.

Y si bien en la actualidad no atraviesan un buen momento en comparación al éxito que alcanzaron antaño, su expansión sigue en diferentes direcciones. Para eso, contemplan una interesante hoja de ruta con la que pretenden repuntar.

Bajo este escenairo, uno de los títulos que genera más expectativas y podría ofrecer muchas más historias es Spider-Man, con varios caminos potenciales a seguir.

En esta línea se encuentra la eventual aparición de Miles Morales, quien asume como el nuevo Hombre Araña siendo el sucesor de Peter Parker.

Hace ya bastante tiempo que los fanáticos especulan con su aparición, aunque nunca hubo avances concretos que nos dieran luces de su real aparición en el UCM.

Dentro de este escenario, durante las últimas horas se comenzó a hablar sobre un posible actor que podría asumir el papel, aunque sigue siendo algo extraoficial.

Se trata de alguien que ya tiene experiencia en el mundo de los superhéroes, específicamente con el mismo ‘Trepamuros’, aunque en un formato completamente diferente.

Hablamos de Nadji Jeter, quien le da vida al personaje en los videojuegos de Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment para PlayStation.

En una conversación con el medio especializado The Direct, el intérprete se mostró entusiasmado con la posibilidad de dar el salto de las consolas a la gran pantalla.

Jeter expresó su entusiasmo “porque ya hemos tenido un gran impacto en el mundo con todos disfrutando de la historia de Miles. Crecí con la historia de Tobey Maguire y Peter Parker y sus antecedentes”.

“Es una educación parecida a la mía, porque él perdió a algunos de sus padres en la historia de Peter. Así que, si hacen esa llamada -para una película de Marvel Studios-, estoy ahí. Estoy ahí, sí”, afirmó.

La presencia de Miles en el cine

Desde su debut en Spider-Man: Into the Spider-Verse en 2018, Miles Morales ha ganado una gran popularidad. El personaje, originario de Brooklyn, no solo posee los poderes clásicos del arácnido, sino también habilidades únicas como la invisibilidad y la generación de bioenergía.

En el filme animado, fue interpretado por Shameik Moore, y su éxito ha llevado a Sony Pictures a trabajar en una tercera entrega de la saga.

Casi al mismo tiempo que la película animada llegaba a los cines, Sony lanzaba su primer videojuego de Spider-Man, donde Miles apareció como personaje jugable. Desde entonces, Jeter ha prestado su voz al joven héroe en varias entregas.

Aunque todavía no hay detalles concretos sobre cuándo ni cómo debutará Miles Morales en el UCM, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya ha confirmado que el personaje llegará a la acción real.