Sale Ken y entra LeBron James: Mattel presentó un muñeco del basquetbolista en la línea Barbie

En un giro inesperado pero significativo dentro del universo Barbie, la icónica marca de juguetes Mattel ha anunciado el lanzamiento de un ‘muñeco Ken’ inspirado en LeBron James.

La estrella de la NBA formará parte de la nueva colección Barbie Signature Kenbassadors, que celebra a hombres influyentes que inspiran a las nuevas generaciones y contribuyen a un mundo mejor.

El basquetbolista no solo será el primer atleta profesional en convertirse en un muñeco de esta línea, sino también el primer ‘Kenbassador’ oficial, título con el que la compañía reconoce su impacto dentro y fuera de la cancha como modelo a seguir, filántropo, autor y activista.

“De niño, tuve la suerte de tener modelos que no sólo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible mediante el trabajo duro y la dedicación”, comentó LeBron sobre el motivo de su figurita.

“Es un honor colaborar con Barbie para lanzar el muñeco LeBron James Kenbassadors. Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los modelos de conducta que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza”, añadió.

La figura inspirada en el jugador de Los Ángeles Lakers fue desarrollada en conjunto con LeBron James Family Foundation y cuenta con detalles únicos que reflejan la identidad y trayectoria del jugador.

El muñeco luce una chaqueta varsity decorada con parches alusivos a su número 23, a su ciudad natal en Ohio y al lema “We Are Family” de su fundación.

También incluye zapatillas Nike, audífonos Beats, lentes de sol, una camiseta de su organización, un bolso banano y la icónica pulsera “I Promise”. En un guiño a su imponente físico, la figura es una pulgada más alta que los modelos Ken tradicionales y viene en una caja especialmente diseñada, de mayor tamaño.

Krista Berger, vicepresidenta de Barbie y directora global de muñecas en Mattel, declaró: “Ken ha sido el amigo y compañero de Barbie durante décadas, y ahora damos un paso más allá al presentar una figura masculina que representa a un verdadero líder moderno”.

“LeBron encarna los valores de compromiso, influencia cultural y ejemplo positivo que queremos destacar en esta nueva etapa de la marca”, complementó.

El muñeco LeBron James Kenbassadors estará disponible a partir del 14 de abril en tiendas físicas como Target y en plataformas digitales como Amazon, Walmart y Mattel Creations, con un precio de $75 dólares. Asimismo, se espera que posteriormente se comercialice en diferentes países por diversas tiendas.

Como parte de este lanzamiento, Mattel también realizará una donación a la LeBron James Family Foundation, la cual trabaja en Akron, Ohio, para mejorar la vida de niños y familias mediante programas de educación, salud, vivienda y empleo.

“Esto es mucho más que un muñeco”, dijo Michele Campbell, directora ejecutiva de la fundación. “Representa la posibilidad de que cualquier niño, sin importar de dónde venga, puede marcar la diferencia”.

Con esta iniciativa, Mattel se suma al fenómeno cultural impulsado por el resurgimiento de Barbie y Ken tras el éxito cinematográfico reciente, en camino hacia el 65° aniversario del muñeco Ken en 2026.