“No estoy para este show”: Carlos Cortés denuncia a Aníbal Mosa por presentar testigos falsos en su querella por la pelea entre ambos

Durante la mañana de este miércoles, el director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, se presentó en el Centro de Justicia para afrontar la audiencia de formalización en su contra.

Todo tras la querella por lesiones que presentó Aníbal Mosa tras el conato que ambos protagonizaron el pasado 12 de marzo durante la reunión de directorio.

La justicia resolvió rápidamente la suspensión condicional del procedimiento, para lo cual se impusieron dos medidas como condición para la salida alternativa: fijar domicilio y no acercarse en términos violentos a la parte querellante.

“Es preferible terminar con este circo judicial que ha creado Mosa. Es una formalización motivada en declaraciones falsas de varios testigos, hay querellas criminales presentadas”, justificó el abogado defensor Sergio Rodríguez.

La molestia de Carlos Cortés

El director de Blanco y Negro no ocultó su incomodidad con el proceso. “No me iba a prestar para seguir en este circo de ninguna forma. Me interesa que Colo Colo crezca. No estoy para este show, con presentación de testigos falsos. El proceso se acabó. Hay que abocarse a Colo Colo”, dijo, aunque sin finalizar todo el conflicto.

“Ejercimos acciones legales contra una de las personas que mintió dentro del proceso, se acogió a tramitación y ya se inició el proceso contra la testigo falso. Vamos a seguir ese proceso, vamos a presentar querellas y demandas civiles, con toda la paciencia del mundo, para conseguir resultados”, remarcó, cuestionando a Aníbal Mosa.

“La Fiscalía tiene trabajo más importante que estar preocupándose de un señor que se tropezó con un cable y se le generó un esguince. Esto tiene una finalidad política. La Fiscalía no enganchó en ese proceso y quedó todo terminado”, enfatizó, buscando dejar atrás todo lo ocurrido en torno a su labor en Blanco y Negro.

“Voy a seguir concurriendo a todas las sesiones que corresponda. Siempre la he ejercido de forma responsable y la voy a seguir ejerciendo”, cerró Carlos Cortés en la Fiscalía.