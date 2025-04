Carolina Tohá convoca a equipo estratégico para analizar escenario geopolítico y comercial tras los anuncios arancelarios de Trump

Los anuncios arancelarios de Donald Trump siguen generando tensión en el Mundo. En las últimas horas, se conoció que China, lejos de dar su brazo a torcer, elevó aún más los gravámenes contra productos fabricados en Estados Unidos.

En ese sentido, y ante los coletazos que esto puede generar en Chile, la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, convocó a un equipo estratégico para analizar el escenario geopolítico tras las medidas de Trump.

Según pudo conocer Radio ADN, la exministra del Interior se reunió por zoom con destacados nombres del sector y su colectividad, como Andrés Velasco, Heraldo Muñoz, Ricardo Lagos Weber, Osvaldo Rosales y Alicia Frohman, entre otros.

Previamente, y mediante sus redes sociales, Tohá realizó un desafío en el cual debía explicar el tema de los aranceles mientras se preparaba un café.

“Los aranceles son impuestos que cobran los países cuando mercaderías de otros países ingresan para ser comercializadas“, partió señalando.

“El problema es que estos impuestos, cuando se cobran, después otros países te los cobran a ti también. Entonces, por mucho tiempo, todo el mundo tenía estos aranceles, pero después se empezó a entender que era mejor irlos bajando, así las mercaderías circulan y todo el mundo puede exportar sus productos", explicó.

“Lo que hizo ahora Estados Unidos fue subir los aranceles a todos los países, algunos más y algunos menos. Le subió mucho a los países que le venden muchas cosas, pero a todos igual nos afectó. Y a Chile le afecta a montones porque nuestra economía fundamentalmente se basa en exportar productos“, prosiguió.

“Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos mucho en los acuerdos que tenemos con otros países , porque no dependemos solo de Estados Unidos. Fortalecer nuestra economía para tratar de diversificar los productos que exportamos, tener nuevas áreas en que hay cosas valiosas de Chile para vender en el mundo porque con Estados Unidos se va a poner complicado la cosa. E igual conversar con Estados Unidos porque no podemos renunciar, es un mercado demasiado importante y para eso tenemos que estar muy unidos, tenemos que ser serios, tenemos que apoyarnos en nuestra fortaleza, no humillarnos porque ir de rodillas no sirve", cerró Tohá.