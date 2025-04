Qué es el Chicken Jockey, el personaje de Minecraft que desata la locura en los cines del mundo (y el nuevo meme viral de internet)

Lo dicen las cifras. La nueva película de Minecraft se ha convertido en un fenómeno en las taquillas de los cines del mundo y, según los datos revelados tras su primer fin de semana de estreno, ya ha recaudado más de 163 millones de dólares en Estados Unidos y 313 millones a nivel global.

Claro que, más allá de las ganancias económicas, la adaptación del videojuego realizada por Warner Bros y Legendary —que, según puedo averiguar ADN.cl, ya ha congregado a 375 mil espectadores en Chile— también se ha convertido en un fenómeno viral, impulsado por un comportamiento particular de sus espectadores.

Basta con hacer un sondeo breve en las redes sociales para encontrar clips en los que el público pierde la cabeza frente a la pantalla. Las situaciones solo son comparables con la algarabía que se ha visto en contadas ocasiones en proyecciones como las de Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home o, irónicamente, en clásicos de culto como The Room de Tommy Wiseau.

Llegado un cierto punto de la trama, Jack Black y Jason Momoa se encuentran arriba de un ring, momento en el que aparece en escena Chicken Jockey. En algunas salas de cine, la simple presencia de este pequeño provoca vítores, comida lanzada al aire y espectadores que se levantan de sus asientos ante el inminente combate entre el intérprete de Aquaman y un bebé zombie montado en un ave.

Obviamente, Chicken Jockey es un personaje que aparece en el videojuego Minecraft y se ha convertido en una figura icónica dentro de su universo. A la vez, es un rostro habitual para los jugadores veteranos de la aventura originalmente ideada por Markus Persson.

En español también es conocido como Jinete avícola y según Minecraft Wiki “es una variación poco común del zombi bebé, el zombi desértico bebé, un aldeano zombi bebé o el piglin zombificado bebé sobre una gallina”.

“Se pueden asesinar fácilmente con un arma, pero no puede morir por caída, ya que caerá lentamente porque la gallina batirá sus alas”, explican sobre la forma de derrotarlo en el cuadriculado universo virtual.