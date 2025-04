“Me he preparado para esto”: Jeannette Jara iniciará sus actividades como candidata con ofrenda floral al monumento de Salvador Allende

La ahora candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, entregó sus primeras impresiones respecto al nombramiento de Giorgio Boccardo como ministro del Trabajo y Previsión Social , por parte del Presidente Gabriel Boric.

La designación se dio durante la ceremonia de cambio de gabinete, realizada esta mañana para oficializar la renuncia de la exautoridad. “Me siento orgullosa de haber cumplido con nuestra tarea”, dijo Jara ante la prensa tras finalizar la instancia.

Agencia UNO | Giorgio Boccardo y Jeannette Jara / FRANCISCO PAREDES Ampliar

“Giorgio Boccardo es muy competente para el cargo. Tiene experiencia, es muy trabajador y cuenta con el conocimiento que se requiere para implementar la reforma (de pensiones) y sacar adelante, ojalá, la Sala Cuna“, añadió.

“Me he preparado para esto”

Asimismo, Jeannette Jara confirmó que “vamos a participar de las primarias” . Y destacó su figura en la carrera presidencial: “Yo, como candidata, voy a tener la posibilidad de mostrar no solo promesas de futuro, sino que también hechos y conquistas concretas”.

“Uno, esto lo tiene que tomar con humildad, pero quiero decirlo, me siento preparada. Tengo convicción, experiencia y me he preparado para esto“, agregó.

Finalmente, la exministra informó que iniciará sus actividades como candidata a las 10:00 horas. “Lo primero que haré es colocar una ofrenda floral al monumento del expresidente Salvador Allende, después haré toda la planificación de actividades ciudadanas con el equipo que me va a acompañar”, cerró.