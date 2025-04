“Lo sabía el Presidente, lo sabían todos”: Matthei acusa responsabilidad de todo Gobierno por inhabilidad en compra de casa de Allende

Durante este lunes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó el respaldo entregado por el Gobierno a la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, en el marco de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, pese a que esta no advirtió una inhabilidad de la que estaba al tanto.

Consultada por una eventual renuncia de Moya, Matthei respondió que había responsabilidad compartida en el Ejecutivo. “Si es que no había nadie que no supiera, pues, no había cómo no saberlo. No se necesita ser abogado para saber. Lo sabían todos los ministros que intervinieron, lo sabía el Presidente, lo sabían todos”, afirmó.

“Es una de las muy pocas inhabilidades que tienen los ministros, los diputados y senadores. Entonces sí, ella debía haber avisado, pero no seamos cara dura, ¿por qué siempre queremos que el hilo se corte por lo más delgado? Si todos sabían”, sostuvo.

Matthei insistió en que el caso no puede centrarse únicamente en la responsabilidad de una funcionaria. “No había cómo no saber, y por eso que yo he dicho desde un principio que aquí hay mucha responsabilidad y la responsabilidad parte también por el Presidente de la República”, comentó.

“En Chile estamos siempre acostumbrados a que el hilo se corta por la gente más débil”, concluyó.