James Cameron cuestionó un importante papel de Gal Gadot: “Es un icono cosificado (...) es un paso atrás”

James Cameron es uno de los directores más aclamados en la industria cinematográfica, siendo el hombre detrás de importantes e icónicas películas a lo largo de la historia.

Sin embargo, su talento como cineasta no es lo único que hace noticia, ya que cada cierto tiempo remece la industria, y particularmente a Hollywood, con sus declaraciones.

Ahora, el director volvió a encender la polémica, esta vez con declaraciones apuntadas en contra de un personaje de Gal Gadot, precisamente a la concepción y visión planteada en torno a él.

Hablamos de la Mujer Maravilla, un rol que la actriz israelí asumió cuatro veces en DC: en Batman v Superman (2016), Mujer Maravilla (2017), La Liga de la Justicia (2017) y Mujer Maravilla 1984 (2020).

En una reciente entrevista, el Cameron cuestionó duramente la representación femenina en la cinta, asegurando que el personaje no aporta avances reales en términos de empoderamiento.

“Todo este aplauso de Hollywood por Wonder Woman está muy fuera de lugar. Es un icono cosificado, y es solo el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre“, comenzó diciendo.

“No digo que no me gustara la película, pero para mí es un paso atrás”, añadió, dejando clara su postura y sin dejar espacio a interpretaciones.

En su crítica, James contrastó a la superheroína interpretada por Gadot con su emblemático personaje Sarah Connor, protagonista de la saga Terminator, a quien describió como una figura mucho más compleja y realista.

“Sarah Connor no era un icono de belleza. Era fuerte, tenía problemas, era una madre terrible y se ganó el respeto del público a base de agallas. Y para mí, eso es lo que debería ser un personaje femenino fuerte”, explicó.

Hasta ahorra, Gal no ha respondido públicamente a estas declaraciones, sin embargo, la directora de la película, Patty Jenkins, sí alzó la voz, aunque sin buscar un enfrentamiento directo con su colega.

“Si las mujeres tienen que ser siempre duras y problemáticas para ser consideradas fuertes... entonces no hemos llegado muy lejos, ¿No? Necesitamos más personajes femeninos con una amplia gama de cualidades, no menos”, replicó la directora.

La controversia vuelve a abrir el debate sobre los estereotipos de género en la gran pantalla y hasta qué punto personajes como la Mujer Maravilla ayudan, o no, a romper con los moldes tradicionales.