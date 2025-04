“Está la posibilidad”: Ricardo Gareca revela dónde le gustaría dirigir cuando finalice su ciclo en La Roja

Ricardo Gareca, quien por estos días se encuentra en Argentina, reveló dónde le gustaría dirigir cuando termine su proceso en la banca de la selección chilena.

En conversación con ESPN, el DT de La Roja se refirió a su futuro y reconoció que tiene ganas de volver a trabajar en el fútbol argentino.

“Una vez que termine todo en Chile, veré en qué situación me encuentro, pero siempre está la posibilidad de trabajar a Argentina, soy un técnico formado ahí, tengo campeonato ganados y una historia en el fútbol argentino”, señaló el “Tigre”.

“Por supuesto que me gustaría ver la posibilidad de volver al fútbol argentino. Hoy solamente tengo la cabeza puesta en la selección chilena”, agregó el entrenador de 67 años.

Por último, Ricardo Gareca abordó la opción de dirigir a Boca Juniors. “Es muy difícil. Yo gané cuatro campeonatos con Vélez, luego me fui y nunca tuve la posibilidad de dirigir tanto a Boca como a River. Pero hay técnicos que han ganado un campeonato y enseguida se van a dirigir a esos equipos. Entonces, cada vez lo veo menos probable, pero esas cosas no me preocupan, solo me preocupo de trabajar”, concluyó.