“Una de ellas de tan solo 16 años y la otra de 19”: Denunciante de Jorge Valdivia afirma que serían cinco víctimas

En una nueva declaración compartida a través de redes sociales, la primera denunciante que acusó a Jorge Valdivia por presunta violación reveló que actualmente existen “cinco víctimas” en espera de justicia.

Esta información se suma a la causa por la que el exfutbolista fue formalizado y hoy cumple con la medida cautelar de reclusión nocturna en el domicilio de Daniela Aránguiz.

“No acostumbro a ser una mujer que espere a que otro la salve. Y hoy en día, menos aún si se trata de creer en la justicia chilena. Tener que quedarme de brazos cruzados esperando el accionar de la justicia es como tener una enfermedad terminal, donde todos te ponen paños fríos, pero acciones concretas de ayuda... ¡Nada!“, escribió en Instagram.

“Merezco ser escuchada. Y ya que nunca logré una segunda reunión decente con el Sr. Fiscal a cargo de mi caso, uso mis propias herramientas para hacérselo saber”, añadió.

Acusó que ante el supuesto uso de drogas de sumisión, Fiscalía no actuó bien

Tras ello, señaló que “llevo meses esperando diligencias que no se hicieron, exámenes que se me prometieron y que no se cumplieron dentro del plazo necesario para lograr encontrar drogas de sumisión”.

“Sr. Fiscal, no olvide cumplir su palabra. Puedo refrescarle la memoria con una grabación suya, prometiéndome exámenes y diligencias, para así compensar el error de arruinarme la vida debido a la filtración de mi denuncia con todos mis datos e información personal”, complementó.

Al respecto, comentó que “también me tomé el tiempo para explicarle qué eran las drogas de sumisión y qué es el GHB, también conocida en Europa como la droga de la violación”.

“Usted dijo no tener idea, a pesar de la existencia de un documento publicado por Fiscalía refiriéndose a esta droga en el 2007, y concluyendo en el mismo la falta de herramientas para poder encontrar rastros de sus componentes en las víctimas”, agregó.

Aseguró que hay más víctimas

Más adelante, la denuncia reveló: “Establezco que somos cinco víctimas, para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete. ¿Y por qué no se está adjuntando el tercer caso que está bajo reserva?“.

“¿Por qué llevan escondiendo tanto tiempo que hay dos niñas que sufrieron la misma situación? Una de ellas de tan solo 16 años y la otra de 19, con exactamente los mismos hechos”, continuó.

También apuntó al silencio institucional: “¿No cree usted que transparentar esto ante la sociedad chilena sería lo más sensato? ¿Para que se ordene la situación y quien hoy goza de su libertad esté tras las rejas?”.

“¿En lugar de dejar todo como estaba y tener a cinco víctimas a que se atrevieron a denunciar bajo la capa de lo indigno? ¿Y así, sin más, decidir no tomar acción para reparar el daño que se me hizo, y que aún continúa con el hostigamiento, incluso a mi familia?“, prosiguió.

Previamente, la denunciante, una tatuadora, había indicado que conoció a exmediocampista de Colo Colo cuando él la contactó por un diseño. Se reunieron el 21 de octubre en el restaurante Chicha en Ají, ubicado en Providencia. Según su relato, tras consumir un segundo pisco sour, perdió el conocimiento y despertó al día siguiente con confusión y dolor genital.