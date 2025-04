“Tendría que retirarme del fútbol a mis 28 años”: el duro momento que enfrenta un ex seleccionado chileno Sub 20

Brayan Manosalva, portero de Deportes Concepción y ex seleccionado chileno Sub 20, se refirió al duro momento que está atravesando a raíz de una compleja lesión por la cual no puede seguir jugando fútbol.

“Hace unos meses me encontraron una lesión a mis huesos, se me diagnosticó necrosis en los huesos de la cadera derecha e izquierda. Al día de hoy me sigo haciendo exámenes y gracias a la ayuda del Sifup vine a Santiago para tener otra evaluación distinta a la que me hicieron en Concepción", comentó el arquero nacional en diálogo con el Sifup.

“Ha sido un proceso bastante difícil, porque esta lesión conlleva que tendría que retirarme del fútbol a mis 28 años”, señaló el golero que defendió a La Roja Sub 20 en el Sudamericano del 2017.

“No voy a mentir, han sido semanas donde he tenido la cabeza en negro, pero con la ayuda de mi familia, de mi señora y de mis hijos me he sentido mejor y con más aspiraciones para lo que se me viene a futuro”, remarcó el guardameta, quien pasó por Huachipato, San Marcos, San Luis y Real San Joaquín.

En la misma línea, Brayan Manosalva se mostró con ganas de seguir ligado al fútbol, pero desde otro rol. “Quiero seguir en el ámbito deportivo. Gracias a Dios en Deportes Concepción me están abriendo las puertas para estudiar y ser preparador de arqueros, para trabajar en las inferiores. Eso también es un plus de cara a mi futuro, porque voy a tener que dejar de jugar fútbol”, sostuvo.

Por último, el meta de 28 años destacó la ayuda que le ha brindado el Sifup en este difícil proceso. “Obviamente fue un golpe duro, pero me siento respaldado por el sindicato. Me ayudaron para venir a Santiago, me dieron alojo en sus instalaciones. Solo tengo palabras de agradecimiento a todo el Sifup”, concluyó.