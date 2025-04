No se puede creer: futbolista del Osasuna tiene uno de los fallos más insólitos en lo que va del año estando solo, sin arquero, dentro del área chica

Un fallo increíble se registró durante este lunes en la Liga Española, concretamente durante el duelo entre el Leganés y el Osasuna, el cual terminó igualado 1-1.

Cuando aún no se abría la cuenta, el delantero croata Ante Budimir tuvo una ocasión inmejorable para convertir. Tras un pase desde la derecha, Budimir entró solo para definir en área chica y con el arco vacío, pero erró de manera insólita.

Tras su fallo, hasta los propios comentaristas del partido no podían creer lo sucedido.

“No me lo puedo creer, no me lo puedo creer”, manifestó el relator en la transmisión oficial.

El Osasuna a los 49′ se puso por delante con un tanto de Jorge Herrando, pero el Leganés lo empató cuando ya no quedaba nada por medio de Dani Raba.

Mira el increíble fallo