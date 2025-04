En conversación con ADN Hoy este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las cifras de homicidios en Chile durante el 2024, entregada la semana pasada, advirtiendo ante las críticas por los resultados, que “ es peligroso jugar con las cifras de seguridad” .

De acuerdo al documento, durante el año pasado se registraron 1.207 víctimas de homicidios consumados , equivalente a una tasa de 6,0 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esto representa una reducción relativa de un 4,8% de la tasa de homicidios en comparación al año 2023, donde hubo un total de 1.249 víctimas.

En esa línea, el ministro Cordero abordó las cifras entregadas por el Estado sobre homicidios y otros delitos violentos, subrayando la importancia de no manipular estos datos con fines políticos. “ L as cifras las entregó el Estado de Chile, no el gobierno (...) y se llegó a un informe consolidado de delitos consumados por una cuestión metodológica de las distintas instituciones que participan, como el Ministerio Público, las policías, el Servicio Médico Legal y el Registro Civil”, explicó el secretario de Estado.

Asimismo, la autoridad del Ejecutivo destacó que las cifras oficiales de homicidios son las que permiten comparabilidad internacional, y aunque reconoce que algunos puedan estar en desacuerdo con ciertas metodologías, insistió en que no se debe distorsionar la realidad.

Homicidios con arma de fuego

Uno de los puntos clave abordados fue el alto porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego, que sigue siendo una de las preocupaciones principales para el Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera señaló que, a nivel nacional, el uso de armas de fuego en homicidios se ha mantenido en torno al 50%, pero en algunas regiones, como la Metropolitana, la cifra supera el 60%. “El uso del arma de fuego tiene un impacto determinante no solo en los homicidios, sino también en la violencia generalizada”, indicó.

En relación con la baja en las cifras de homicidios en el primer trimestre de 2024, el ministro Cordero destacó que, a pesar de los avances, el desafío sigue siendo grande. "El éxito de las reformas institucionales depende en un 50% de las leyes aprobadas y en otro 50% de las decisiones tomadas en las etapas de instalación. Si se cometen errores en esta fase, se compromete el futuro de la reforma", expuso.

“El objetivo central del equipo actual del Ministerio de Seguridad es crear las condiciones para que el sistema funcione este año y que la próxima administración no tenga que volver a resolver problemas elementales de instalación, asumiendo así una responsabilidad con el país“, sumó.

Caso Bukele

Además, la autoridad de Gobierno se mostró crítico de quienes intentan equiparar las situaciones de seguridad en Chile con otros países, como El Salvador, que ha adoptado medidas

extremas bajo el liderazgo de Nayib Bukele. “Cada país tiene sus estrategias de seguridad, y no podemos simplemente aplicar un modelo extranjero sin considerar nuestras propias circunstancias”, explicó el titular de Seguridad Pública.

En su reflexión final, el ministro Cordero hizo un llamado a la responsabilidad política. “No podemos transformar la seguridad en una trinchera electoral. Si lo hacemos, el único beneficiado será el crimen organizado”, concluyó Cordero, subrayando la necesidad de un enfoque de largo plazo para enfrentar la creciente violencia en Chile.