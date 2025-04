José Daniel “El Bocha” Ponce, ídolo de Estudiantes de La Plata y exjugador de Coquimbo Unido, Everton y Huachipato, conversó este lunes con ADN Deportes en la previa del duelo entre el “Pincha” y Universidad de Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2025.

El otrora volante de 62 años, quien fue campeón con el cuadro argentino en 1982 y 1983, anticipó el partido de este martes desde el Estadio Uno y confesó su admiración por la hinchada de la U.

“Mañana voy a ver un equipo chileno que, después de Coquimbo, el segundo que más me gusta. Soy más rojo por acá y amarillo del otro lado (en Chile), pero el azul me simpatiza muchísimo”, comenzó diciendo el icónico “10″ de Estudiantes.

En esa línea, contó que “Cuando llegué a Chile y jugué el primer partido (contra la U), vi la hinchada y dije esto suena argentino. Pensé que era Argentina y me enamoré. Tengo amigos del otro lado de Colo Colo, pero cuando fui al Monumental lo encontré más frío”, agregó.

“En la U encontré mucho más folclor, más bulla y me llamó muchísimo la atención. Me quedé con las ganas de haber tenido esa posibilidad de jugar allí, pero bueno, también por los años 88 yo estaba acá (en Argentina) y no quería hacer nada", agregó.

Por otro lado, “El Bocha” analizó el presente de Estudiantes y declaró que “es un club muy especial. Hace poco salió campeón, metió dos campeonatos seguidos, y la gente se acostumbra a la palabra campeón. Y la Copa Libertadores refleja para esta institución y para toda la ciudad un orgullo algo especial".

“Mañana va a ser un partido muy difícil. La U es un muy buen equipo, tiene un muy buen director técnico y buenos jugadores, como Charles Aránguiz. Esperar ver un lindo partido, ojalá de buen fútbol y está para cualquiera, pero yo sé que para Estudiantes no va a ser fácil", complementó.

José Daniel Ponce y el momento de La Roja

Por otra parte, el exseleccionado argentino entregó su postura sobre el presente de la selección chilena como colista de las Eliminatorias al Mundial 2026 y respaldó el proceso de Ricardo Gareca, con quien compartió camarín en la “Albiceleste”.

“Sobre Chile siempre dije lo mismo, hay que darle tiraje a los jóvenes. No puede ser que a los pibes de 23 años los llamen pibes. Los pibes ya tienen que estar jugando a los 18 años en Primera División. A lo mejor los primeros años les costará, pero se van a foguear, y van a llegar a los 23 años a ser un aporte para la selección”, apuntó.

“Creo que condiciones tienen, técnicamente y físicamente, pero me parece que hay que tirar más pibes a la cancha, mezclarlos más y hay que hacer un trabajo. No puede ser que Chile ya lleve tres Mundiales afuera. Eso es un retroceso y hay que reactivar esas partes", continuó.

Sobre Gareca, comentó que “él fue compañero mío, jugamos en la selección, tuvimos tres años juntos en el proceso de México 86. Es un gran amigo, un gran técnico, pero también es lo que digo yo, hay que darle tiempo“.

“Él es una persona que trabaja a largo plazo, no con resultados inmediatos. Hay que bancar. El otro día dijo que agarró Chile y no estaban arriba. Claro, tampoco están ahora, pero cuando hay muchas piedras en el camino no puedes empezar. Si te dedicas a sacar las piedras, no puedes entrenar y cuando quieres entrenar no te dan los medios", añadió.