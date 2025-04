“El fútbol es para los vivos”: En Santiago Wanderers le responden con todo a Arturo Vidal tras quejas en la Copa Chile

El empate sin goles entre Colo Colo y Santiago Wanderers por la Copa Chile 2025 no dejó para nada contento al plantel del “Cacique” y sobre todo a Arturo Vidal, quien cuestionó duramente el planteamiento de los “Caturros” una vez que el encuentro en el Estadio Monumental.

“Molesta el fútbol así, que lo paren tanto. Los árbitros tienen que ver alguna solución, están llorando demasiado. Echan a perder el partido (...) Es hacer trampa, cuando entra la camilla por un jugador y después entran cinco personas del banco, eso molesta mucho", declaró el “King” en relación a los momentos en que estuvo detenido el partido en los últimos minutos.

Más tarde, en conferencia de prensa, Jorge Almirón se sumó a los reclamos. “Yo nunca cuestiono lo que hace el rival. Cada uno hace lo que quiere, lo que necesita. Wanderers hizo un buen partido. Pero hicieron mucho tiempo, entró el carrito muchas veces. Entiendo que el árbitro también tiene que agilizar”, planteó.

Antes los dichos de Vidal y el técnico de Colo Colo, los jugadores de Santiago Wanderers no tardaron en reaccionar y lanzaron una tajante respuesta para defender su actuación. “El fútbol es para los vivos y nos vamos con la clasificación“, dijo el volante Jorge Gatica en zona mixta con AS Chile.

“Si ellos no pudieron hacer el gol, es mala suerte. Nosotros vinimos a buscar un planteamiento y se logró”, complementó el jugador del “Decano”.

Por su parte, el arquero Eduardo Miranda le respondió directamente a Arturo Vidal y declaró: “Puede decir lo que quiera, no tiene tanta repercusión. Vinimos con un plantel de 150 millones contra uno no sé, de 600 millones. No hay comparación en calidad”.

“Hicimos el partido que necesitábamos, que nos daba la clasificación. Con inteligencia y con pasión para representar esta camiseta para la gente de Valparaíso”, añadió.

“Fuimos inteligentes, nos sirve a nosotros. Sabemos de su poderío, la calidad de jugadores que tienen. Venir a jugarle de igual a igual es más difícil, nos acercamos a la realidad”, sentenció Miranda.