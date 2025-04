Presidente de la DC cierra las puertas a una primaria presidencial con el PC

La Democracia Cristiana (DC) definió este fin de semana a su carta presidencial para las elecciones de noviembre: el diputado Alberto Undurraga fue proclamado oficialmente como abanderado a La Moneda, en un contexto de creciente fragmentación dentro del oficialismo.

Con una amplia trayectoria en el sector público, Undurraga fue director del Sernac durante el gobierno de Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas bajo la administración de Michelle Bachelet y alcalde de Maipú entre 2004 y 2012. Ahora asume el desafío de competir en una elección presidencial marcada por la desafección ciudadana y la crisis interna de la coalición gobernante.

En conversación con el programa Estado Nacional, Undurraga se refirió a la posibilidad de que existan dos primarias dentro del oficialismo, a raíz de las tensiones entre el Frente Amplio y el Partido Socialista tras la destitución de la senadora Isabel Allende. “No está bien que el próximo gobierno lo encabecen personas de los extremos”, advirtió.

El candidato de la DC reafirmó que su partido no participará en una primaria que incluya al Partido Comunista. “Lo hemos dicho una y otra vez y no ha cambiado nuestra posición en ello. No se trata del procedimiento, sino de los objetivos para el país”, afirmó. Pese a destacar a la reciente candidata comunista Jeannette Jara como “una buena ministra”, enfatizó que no comparten visiones en temas clave como economía, seguridad y relaciones internacionales.

En caso de que no se concrete una primaria dentro del Socialismo Democrático, Undurraga aseguró que su candidatura seguirá en pie y que llegará directo a la papeleta de noviembre. “Queremos converger con el Socialismo Democrático... esperamos seguir hacia adelante”, señaló, dejando abierta la puerta a nuevos entendimientos dentro de su sector.

Respecto a su bajo posicionamiento en la última encuesta Cadem, el abanderado de la DC sostuvo que su campaña apenas comienza. “Estamos partiendo. El sentido de esta candidatura es representar a todo un mundo que en su momento votó por la DC y que nos fue abandonando porque perdimos fuerza en nuestras ideas”, concluyó.