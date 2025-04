¡Con cover al rap de Anita Tijoux! Cantante coreano sorprende a fans con interpretación de clásico de Julieta Venegas

Santiago

Yeonjun, uno de los integrantes del exitoso grupo surcoreano Tomorrow x Together (TXT), sorprendió a sus fans en México y Chile durante su presentación en el festival Axe Ceremonia el sábado 5 de abril en Ciudad de México.

En concreto, la banda le realizó un cover a la mexicana Julieta Venegas con el tema Eres para mi, sorprendiendo a los asistentes con su español, y desatando aún más la euforia, en el momento de interpretar la parte de la rapera chilena Anita Tijoux.

La banda, integrada también por Soobin, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai, debutó en 2019 bajo el sello Big Hit Music y ha cosechado éxitos con canciones como Sugar Rush Ride, Chasing That Feeling y Back for More, la cual cuenta con la colaboración de la brasileña Anitta.

Cabe destacar que Los coreanos se presentaron en la primera noche del festival Axe Ceremonia el sábado 5 de abril en Ciudad de México. Lamentablemente, el evento tuvo que ser suspendido para el domingo debido al accidente que terminó con la muerte de dos fotógrafos.