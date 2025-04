La participación de Pam Pam Vino Vino (Pamela Cisterna) en la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2025 sigue dando que hablar.

Si bien su rutina fue recibida con tibieza por parte del público presente, a más de un mes de su show, la humorista reveló detalles desconocidos del incómodo momento que vivió tras bambalinas, acusando que fue bajada antes de lo previsto por la producción, tras un chiste con enfoque feminista que no alcanzó a presentar.

“No me dejaron decir muchas cosas”

En una conversación con Luis Slimming en Entre Broma y Broma, Pam Pam aseguró que su rutina fue objeto de múltiples restricciones.

“Me huevi**** caleta con la rutina. No me dejaron decir muchas cosas que había preparado”, expresó, apuntando especialmente a un chiste en que planeaba interactuar con el público preguntando: “¿Hay feministas esta noche?”, y dependiendo de la respuesta, tenía distintos remates preparados. Pero, según contó, le pidieron no hacerlo porque “te van a funar”.

A pesar de estas dificultades, su rutina logró un promedio de 30 puntos de rating, superando a otros números de la noche. “No me fue tan mal”, reflexionó Pam Pam, añadiendo que sintió que su segunda parte —más enfocada en experiencias femeninas— no conectó con el público mayoritariamente masculino.

“Me subí a estresar al festival”, sentenció, aunque valoró el haber cumplido su sueño: “Cero pifias, me dieron la Gaviota y me fui con honores”.