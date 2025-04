No va más: tras históricos logros, Thomas Müller anunció su salida de Bayern Munich

Tras largos años de gloria y múltiples títulos, el delantero alemán Thomas Müller anunció su adiós al Bayern Munich.

Por medio de un comunicado, el ariete reveló que no seguirá siendo parte de los bávaros.

“Después de que en los últimos días hayan circulado muchos rumores sobre mí, quiero aportar claridad. Tras todos los años, y al margen de los minutos que juegue, seguía siendo feliz en el campo luchando por nuestros colores y por nuevos títulos", indicó.

En esa línea, añadió que “me imaginé seguir. Sin embargo, el club decidió no negociar un nuevo contrato conmigo. Incluso si esto no cumpliera mis deseos personales, es importante que el club siga sus convicciones. Respeto este paso, que Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia no tomó a la ligera".

Finalmente, el ariete cerró diciendo: “Ahora hay que concentrarse en las metas de la temporada. Sería un sueño volver a ganar la Bundesliga y alcanzar la “final Dahoem” (la final en casa en dialecto bávaro) de la Liga de Campeones. Gracias por todo lo que fue y lo que vendrá “.

Müller, de 35 años, acumula 743 partidos con el elenco bávaro y es el jugador que más veces vistió la camiseta del club.