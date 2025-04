De sufrir un cáncer a rozar el podio continental: la conmovedora historia del tirador Héctor Flores

Aunque en el Team Chile el foco estaba puesto para el regreso a las competencias de la campeona olímpica Francisca Crovetto, finalmente otro nombre de la delegación nacional destacó más en la Copa del Mundo de Tiro, en Buenos Aires.

Mientras la ganadora del oro en París 2025 finalizó octava tras la eliminatoria de 125 platos, a un impacto de meterse en la final, Héctor Flores sorprendió al clasificar como líder de la ronda previa, con 121 aciertos.

La sorpresa fue mayor, considerando el complejo 2024 que atravesó quien defendiera a nuestro país en los últimos dos Juegos Panamericanos y que, junto a Francisca Crovetto, ganó el oro en duplas de la Copa del Mundo de Baku, en mayo pasado.

El problema fue que Héctor Flores recibió un duro diagnóstico: un cáncer testicular, que lo llevó a someterse a dos cirugías y un tratamiento de quimioterapia por cuatro meses, además de sufrir una embolia pulmonar.

"Quiero recuperarme al 100% para poder partir el ciclo olímpico, siento que voy a tener mucho menos tiempo, pero al final siempre he sido perseverante, le he metido garra, ganas y eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy“, dijo en diciembre a AS Chile.

Afortunadamente, Héctor Flores volvió a la actividad a tal nivel en Buenos Aires que, recuperado físicamente, estuvo a punto de ganar su primera medalla individual en Copas del Mundo, pues finalizó cuarto. Sin embargo, su historia de superación es más admirable que cualquier podio que pudiera lograr.