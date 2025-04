Tonka Tomicic zanjó fallido debut radial: “Me lo tomo con calma”

Espléndida y luciendo un ceñido vestido de terciopelo. Tonka Tomicic apareció en el lanzamiento del nuevo maquillaje de Rabanne y deslumbró, de inmediato, con su presencia.

La conductora arribó hasta el evento en su calidad de embajadora de la marca, y dispuesta a conocer la poderosa máscara de pestañas que es el gran descubrimiento de esta colección.

Y allí, Tonka aprovechó de zanjar qué pasó con su supuesto debut radial, que debería haber sido por estos días y que en varios paneles de farándula catalogaron de “fallido”.

“Estoy armando el presente y el futuro... Estamos en conversaciones, no hay nada cerrado. Puede ser que sí, que no, no hay nada confirmado, me lo tomo con calma”, indicó.

Y agregó que “faltan varias cosas, acomodar horarios, una línea editorial, cerrar un contrato... en este proceso, puede ser que ocurra o no... ojalá que funcione, si no espero seguir reinventándome”.

“Esto se filtró, entonces en la avalancha de esa filtración, fue difícil de controlar”, manifestó.

