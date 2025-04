“Ordinaria y egocéntrica”: Cantante chileno destrozó actitud de Angélica Castro en evento

Ha pasado más de un mes desde que se realizó la polémica Gala de Viña. Sin embargo, un conocido cantante nacional denunció una fea actitud de Angélica Castro en el evento.

Resulta que Dani Ride, quien fue el representante de Chile en el Festival, relató su experiencia en la alfombra roja.

Y señaló en el podcast de Carla Jara que “todos estaban desesperados por pasar (a la alfombra roja) más desde el ego, Angélica Castro fue una de ellas que de verdad fue terrible“.

¿Qué hizo Angélica Castro?

Así, el intérprete indicó que “la Angélica Castro fue la que no me abrió paso y estaba así con su celular y el productor me decía: ‘Dani pasa, pasa’“. Y yo decía: ‘permiso permiso, hola, ¿me puedes dar permiso? Y ella seguía así y me escuchaba si me tenía a esto (de cercanía). Yo le volvía a decir ‘permiso me dejas pasar’ y me mira así como de arriba abajo y yo por dentro: ‘qué se cree esta hue...‘”.

Lo peor es que, además, Dani escuchó a la animadora decir “‘¿por qué dejan pasar a gente que nadie conoce?’ y yo dije: ‘ah esta hue...‘”.

Finalmente, el artista manifestó que, como parte de la competencia, “nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho, fue una ordinaria honestamente, perdón que lo diga así“.