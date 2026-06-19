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Tomás Kast y perdida de gratuidad como castigo: “Nadie niega que si el día de mañana quiere trabajar y pagarse sus estudios lo pueda hacer”

El debate surgió en medio de la discusión sobre las sanciones que incluiría el futuro “Registro de Vándalos e Incivilidades”.

Javiera Rivera

Tomás Kast y perdida de gratuidad como castigo: “Nadie niega que si el día de mañana quiere trabajar y pagarse sus estudios lo pueda hacer”

El diputado Tomás Kast Sommerhoff respaldó la creación del “Registro de Vándalos e Incivilidades”, iniciativa impulsada por el Gobierno que contempla sanciones como la pérdida temporal de beneficios estatales, entre ellos la gratuidad universitaria.

En conversación con el programa Cadena Nacional de Vía X, el parlamentario defendió la medida y aseguró que busca establecer consecuencias para quienes cometan este tipo de conductas.

“Hay que meterle costo a las incivilidades que hoy día no tienen costo. Hoy día hacer un grafiti o tirar bombas molotov es bastante gratuito (...) Las incivilidades no pueden tener un costo cero”, sostuvo.

Al ser consultado por la posibilidad de quitar la gratuidad a un estudiante condenado, Kast aseguró que la sanción no le impediría continuar sus estudios, aunque sí tendría un impacto en su acceso a los beneficios.

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La gratuidad es algo que esa persona va a perder, obviamente, y me parece bien que tenga ese costo. Pero nadie le niega a esa persona que si el día de mañana quiere trabajar y pagarse sus estudios lo pueda hacer”, afirmó.

Además, Kast descartó la idea de crear un “Registro de Vándalos de Cuello y Corbata”, impulsado desde la oposición, y argumentó que ya existen mecanismos para identificar a quienes cometen delitos económicos.

Uno no puede pedirle a la sociedad solamente derechos y no responsabilidades, y actuar como un ciudadano totalmente irresponsable que no tenga consecuencias en la vida diaria”, concluyó.

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