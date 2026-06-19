Adultos mayores pueden acceder a descuento del 50% en el transporte público: revisa los requisitos y cómo obtener el beneficio

Las personas mayores de 65 años pueden acceder a una rebaja de hasta el 50% en el valor del transporte público gracias a un beneficio estatal que opera en gran parte del país y que busca facilitar la movilidad de este grupo de la población.

La medida está disponible en más de 31 mil buses, además del Metro de Santiago, el Sistema RED, el Metro de Valparaíso (Merval), los trolebuses porteños, el Biotren en la región del Biobío, lanchas subsidiadas del sur y diversos servicios de buses rurales.

La forma de acceder al descuento depende de la zona donde se utilice. En Santiago, los beneficiarios deben contar con la tarjeta Bip! Adulto Mayor, mientras que en Valparaíso se requiere una tarjeta especial para personas mayores que puede solicitarse en estaciones habilitadas de Merval.

En el resto de las regiones, basta con presentar la cédula de identidad al momento de abordar para acreditar la edad.

¿Cómo obtener el beneficio?

El beneficio es universal, por lo que no exige requisitos socioeconómicos ni de residencia. Además, en aquellas zonas donde ya existen descuentos superiores al 50%, estos continuarán vigentes.

Junto con ello, las personas mayores pueden optar a la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal (TAM), que permite realizar viajes en buses, Metro y Metrotren pagando una tarifa integrada de $390. Esta puede obtenerse a través de cajas de compensación, oficinas de ChileAtiende, Metro o centros de atención Bip!.

La rebaja tarifaria no considera servicios de transporte menor, como colectivos y taxis básicos, ni tampoco buses interurbanos.