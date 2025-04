Nicolás Córdova, jefe técnico de selecciones juveniles y entrenador de La Roja Sub 20, habló este jueves con Los Tenores y destacó nivel que ha mostrado la categoría Sub 17 en el Sudamericano que se disputa en Colombia, donde los dirigidos por Sebastián Miranda están cerca de obtener su boleto al Mundial de Qatar.

“El equipo se ha visto muy bien, sobre todo por algo que yo puse como objetivo principal, que es poder competir en los Sudamericanos y no solamente ir a participar. Esto es un proceso que es largo, no es un proceso de un año y medio”, inició comentando.

En esa línea, Córdova remarcó que “este proceso tiene que ver los reales frutos por lo menos de aquí al 2030, por la edad de los jugadores y el desarrollo que tienen que tener. Pero estamos muy contentos, porque independiente de perder con Colombia, el equipo compitió”.

“Después obviamente feliz por haberle ganado a Argentina por primera vez en esta categoría y haber ratificado el rendimiento contra Perú, que es algo que también nos cuesta mucho. Ahora la tarea está en poder jugar otro partido de gran nivel contra Paraguay y tratar de poder ir al Mundial”, añadió.

Por otra parte, realizó un balance de la última participación La Roja Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. “Lo de la Sub 20 es un poco lo que vengo diciendo hace mucho rato y que muchas veces suena como excusa, pero no lo es. Y es que nosotros tenemos que de una vez por todas generar que el fútbol chileno sea de desarrollo de alto rendimiento a nivel juvenil y no simplemente que se juegue una competencia por el hecho de tenerla”.

“Este proyecto lleva un año y medio. Nosotros empezamos con la Sub 20 en noviembre el 2023, cuando esos jugadores ya tienen 18 años. Entonces cambiar hábitos y formas de entrenamiento es muy complejo. Generalmente, nosotros recibimos a los jugadores de todas las categorías con muchos déficits de masa muscular, porcentaje de grasa y tratamos de ponerlos en condiciones para poder competir”, complementó.

Asimismo, apuntó que “nosotros hemos cambiado un montón de cosas para poder hacer eso. Estamos acostumbrando a los jugadores a tener niveles de rendimiento superiores y sobre todo creo que el gran cambio que hemos tenido es que todo lo que hacemos a nivel de proyecto se lo hemos entregado a los clubes en tiempo real”.

Por último, Nicolás Córdova no descartó la posibilidad de que algún jugador de La Roja Sub 17 juegue el Mundial Sub 20 que se celebrará en Chile entre septiembre y octubre de este 2025. “Podría ser por rendimiento, sin duda. La gracia de lo que hemos propuesto en este año y medio es que es un proyecto de todos. Yo asenté las bases, pero somos 13 personas las que trabajamos con todas las categorías. Hay que estar atento a quién podemos subir y quién no”, afirmó.