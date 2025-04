Los problemas en Red Bull Racing están lejos de terminar. El Gran Premio de Japón será una gran oportunidad, pero los rivales no harán la tarea fácil.

La polémica salida de Liam Lawson tras dos desastrosas primeras carreras en la máxima categoría del automovilismo, sumado a que venía el GP nipón, hicieron que Helmut Marko y Christian Horner, decidieran degradar al neozelandés y subir a Yuki Tsunoda como compañero de Max Verstappen.

Decisión que, dicen, al campeón del mundo no le gustó nada: “he compartido mi opinión con el equipo”, dijo este jueves Max Verstappen en la previa de la práctica 1 del GP de Japón.

“No solo hemos hablado del cambio, sino de todo tipo de cosas. Ya hablamos de eso durante el fin de semana de la carrera anterior y luego en la fábrica. Como he dicho, he compartido con el equipo lo que pienso de todo. No siempre es necesario decirlo todo en público. Creo que es mejor (mantener algunas cosas internas)”, esgrimió el neerlandés.

El tetracampeón del mundo insistió en defender al neozelandés: “se sigue señalando que Liam ya tenía 11 carreras de experiencia, pero eso fue en dos períodos de tiempo diferentes. Para los novatos, el comienzo de la temporada, tal y como está el calendario ahora, es muy duro de todos modos”, dijo.

En el cierre, tuvo palabras para su nuevo compañero de equipo: “Solo vi a Yuki brevemente ayer (martes). Antes estaba muy ocupado en la fábrica, pero por lo demás tampoco depende de mí. Tiene que experimentarlo él mismo. Porque cómo experimento yo algo no es necesariamente cómo lo experimenta él”, finalizó.