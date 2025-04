“Le quiero solicitar que me deje fuera del menú...”: Kaiser descarta idea de formar parte de un eventual gobierno de Matthei

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respondió a los dichos de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien no descartó la posibilidad de incluirlo en su gobierno .

La exalcaldesa expresó dicha opción en caso de que sea una alternativa para sumar apoyos en una segunda vuelta. “En la política, mucha gente tiene que comerse muchos sapos”, dijo en diálogo con Radio Infinita.

Sin embargo, estas declaraciones no le cayeron del todo bien al diputado, quien expresó que “yo no me meto en los gustos culinarios de la gente”.

“No estoy postulando a ser ministro en su gabinete, de hecho nosotros tenemos una postulación propia , y pretendemos llegar al gobierno”, remarcó Johannes Kaiser.

En esa línea, sostuvo que “creemos que vamos a tener más suerte que ella. Entonces, le quiero solicitar que me deje fuera del menú”.