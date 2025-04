La sincera reacción de un futbolista de Botafogo tras ver el Estadio Nacional repleto de hinchas de la U

Tras el tremendo triunfo que logró Universidad de Chile ante Botafogo en la Copa Libertadores, un jugador del cuadro brasileño destacó el gran marco de público que hubo el Estadio Nacional.

El defensor Alexander Barboza, quien fue titular y disputó todo el encuentro, reconoció que para él fue “hermoso” jugar este partido de visita, por el ambiente que se vivió el reducto de Ñuñoa, donde hubo más de 40 mil hinchas azules.

“Fue hermoso vivir este partido como visitante, porque son partidos que me dan muchas ganas de jugarlos para demostrar. Es muy lindo tener una cancha llena como la de hoy, más si es Copa Libertadores. Cuando voy a algún estadio que no tiene mucha gente, no me gusta”, comentó el zaguero argentino en diálogo con AS.

Además, el futbolista del “Fogão” aseguró que no sintió presión, a pesar de que el estadio estaba repleto de hinchas de la U. “Siento que no, porque en el fútbol brasileño estás acostumbrado a la presión de jugar con este ambiente, allá casi todas las canchas están llenas”, explicó.

Por último, Alexander Barboza analizó la derrota de su equipo ante Universidad de Chile. “Esto es Copa Libertadores, es la realidad que sabíamos. Teníamos claro que iba a ser un partido difícil, pero así y todo creo que jugamos bien en el primer tiempo. Ya en el segundo bajamos un poco, quizás por temas de cansancio o por lo que es el fútbol. Ellos también estaban de local y sabíamos que iban a buscar los tres puntos”, concluyó.