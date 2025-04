“Es un tema personal de él”: Ricardo Gareca explica por qué no ha vuelto a llamar a Carlos Palacios a La Roja

Uno de los grandes ausentes que ha tenido la selección chilena en las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 es Carlos Palacios. A pesar de su reciente acto de indisciplina, el ex Colo Colo atraviesa un gran presente futbolístico y se ha convertido en una de las piezas importantes de Boca Juniors.

La última vez que el volante participó en la nómina de La Roja fue en la doble fecha FIFA de septiembre, cuando Chile cayó ante Brasil y Colombia. En esa ocasión, la “Joya” pidió salir de la convocatoria por motivos personales, lo que desencadenó una polémica y la crítica de muchos hinchas contra el formado en Unión Española.

Al respecto, Ricardo Gareca habló este jueves con la prensa trasandina en medio de su estadía en Argentina y explicó por qué no ha vuelto a convocar al futbolista de 24 años al “Equipo de Todos”.

“Yo con él jamás tuve un problema. En ese momento quería ser desafectado porque tenía problemas personales y no tuve ningún problema. A partir de ahí, no tuve más noticias porque después hubo otras convocatorias y no lo convocamos", reconoció el “Tigre” en diálogo con DSports.

En esa línea, el técnico de La Roja le pasó la pelota a Palacios con respecto a una futura convocatoria y señaló que “si yo lo llego a citar, ya será un problema de él si quiere venir o no, pero yo tener algún problema con el jugador, ninguno, en lo más mínimo”.

“Sigo las actuaciones de cerca que ha tenido en Boca y creo que él ha sido uno de los jugadores más claros de Boca, entonces está en el radar mío. Lo único que puedo hacer es, si realmente me interesa, convocarlo. Después resolverá él si quiere venir o no, es un tema personal de él, pero no es un tema mío. Yo convoco a los jugadores, después si quieren venir o no, es un problema de los jugadores", remarcó.

Por último, Gareca fue claro en señalar que “como jugador me interesa, por supuesto. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos tratándose de la selección. Si me gusta lo que estoy viendo y decidimos convocarlo, después será un problema de él si viene o no viene, pero esto es un problema en general de los jugadores”.