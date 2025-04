Carla Ballero es acusada de intenso escándalo: “Se robó toda la grifería del departamento y lo destruyó”

Es una acusación grave. Una que destaparon en el Qué te lo Digo, que involucra a Carla Ballero.

Resulta que la panelista fue acusada de desmantelar y no pagar un departamento donde vivió entre los años 2018 y 2020.

Una denuncia que hizo Carolina Ibáñez, expareja de Raúl Fergie, padre de los hijos de la figura de TV+, quien la ayudó a arrendar un inmueble.

“En este departamento habita Carla Ballero con sus hijos alrededor de dos años. Durante estos dos años la señora Ballero no paga ni el arriendo, ni los gastos comunes, ni los servicios básicos, lo que hizo una deuda millonaria y no tenían cómo sacar a Carla Ballero de este departamento”, contó Daniella Campos en el programa de farándula.

Y agregó que “el dueño de este departamento, en su desesperación, le da tres millones de pesos a Carla para que, por favor, se vaya, para la mudanza más el primer de arriendo donde ella quiera. Pero suplicando que se vaya. Ella recibe los tres millones, los acepta, pero al momento de irse del departamento, lo destruyó por completo. Se robó toda la grifería del departamento y lo destruyó”.

“Por esto, el dueño empieza una acción judicial, pero en contra de Carolina, quien era la arrendataria del inmueble. A ella la sacaron de los correos de la corredora donde se pedía que se pagara arriendo. Y de repente recibe una notificación de demanda con orden de embargo y remate a su propiedad. O sea, ‘si usted no paga la deuda de Carla Ballero, le rematamos su casa’, donde vive con sus hijos. La deuda es por no pago de dos años de arriendos, no pago de gastos comunes, servicios básicos. Además, los tres millones que la habría pasado el dueño del departamento a Carla Ballero. La demanda de Carolina asciende a 65 millones de pesos”, relató Campos.

En tanto, la misma Ibáñez, que sacó a la luz la historia y finalmente tuvo que pagar 45 millones de pesos, aseguró que “pequé de buena persona, de inocente, de creerle que ella se iba a hacer cargo de pagar todos estos arriendos, gastos, etc. Y cada vez que me acerqué a ella, ella me decía ‘ya lo pagué‘”.