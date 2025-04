“Muchos me han dicho...”: la sorpresiva confesión de Luciano Pons sobre la U tras su gol ante Colo Colo

Luciano Pons, delantero de Atlético Bucaramanga, hizo una sorpresiva confesión tras el empate 3-3 de su equipo ante Colo Colo en la Copa Libertadores.

El atacante reveló que algunas personas le pidieron que si le hacía un gol al “Cacique”, lo celebrara haciendo algún gesto relacionado con Universidad de Chile, donde jugó el año pasado. Y si bien, el argentino marcó anoche contra los albos, la dedicatoria fue para su familia.

“Muchos han pensado y me han dicho que tenía que festejar haciendo la U, pero no. Soy muy profesional, soy una persona que trabaja día a día. Le agradezco a Bucaramanga por abrirme las puertas y por hacerme sentir parte de la familia. El gol es para mi señora y mi hijo que estaban en la tribuna, además de toda la gente que vino a apoyar”, comentó el argentino en zona mixta.

Además, Luciano Pons abordó su paso por Universidad de Chile y reconoció que su desempeño en el cuadro azul no fue el óptimo. “Sinceramente, en lo personal yo sé que en la U no me fue como yo quería, ni lo que quería la gente, pero siempre fui respetuoso y traté de la mejor manera a todos”, concluyó.