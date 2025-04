Ministro Jaime Pizarro sobre candidatura presidencial de Harold Mayne-Nicholls: “Es absolutamente normal”

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se refirió a la eventual candidatura presidencial de Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, y destacó su trayectoria en la gestión deportiva.

En conversación con Ciudadano ADN, el secretario de Estado afirmó que las aspiraciones políticas forman parte de la evolución personal y profesional de cada individuo.

“ Harold ha tenido un largo recorrido . La historia deportiva nos ha permitido encontrarnos en distintos espacios, él como gerente deportivo de la Universidad Católica, yo como jugador, él como presidente de la ANFP, yo como jefe técnico de selecciones menores, y más recientemente, cuando estuvo a cargo de la corporación Santiago 2023”, señaló el titular de Deporte.

Sobre la intención de Mayne-Nicholls de competir por la presidencia, el ministro Pizarro afirmó: “El tener aspiraciones de cualquier tipo, sean deportivas, profesionales, políticas o sociales, es parte del crecimiento y consolidación de una persona. Es absolutamente normal”.

Respecto a su propio futuro en la política, el ministro Pizarro descartó proyectarse a largo plazo en un cargo de elección popular. “Siempre he tomado esto como una experiencia más, como lo que me ha enseñado el deporte: hay que enfocarse en el próximo partido".

"No tengo una línea de tiempo en mente para el 2026, 2028 o 2030. Un día estaba en una labor y al otro día era ministro. Entonces, lo que venga después, bienvenido sea”, sostuvo.

Consultado directamente sobre una posible candidatura presidencial, el ministro fue categórico: “Nunca me he puesto esa meta. Lo único que realmente me propuse fue ser jugador de fútbol y trabajé para lograrlo. Ser entrenador, director de una institución, subsecretario o ministro nunca fue parte de un plan personal”.

Por ahora, el foco del secretario de Estado está en la organización del Día del Deporte, este 6 de abril, con más de 670 actividades gratuitas a lo largo del país. “Queremos que este fin de semana sea una gran celebración del deporte. Invito a toda la comunidad a participar”, concluyó.