“¿Han visto tamaña falsedad?“: Reflotan antiguo reclamo de Gabriela Mistral ante intención por relevar su “lesbianismo”

El homenaje a Gabriela Mistral por los 80 años de su Premio Nobel sigue causando debates. Entre el 7 de abril y el 10 de diciembre, se realizarán diversas actividades organizadas por la comisión asesora presidida por la ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

La Universidad de Chile forma parte de esta comisión a través de las académicas Fernanda Vera, directora del Archivo Central Andrés Bello, y Soledad Falabella, experta en la obra de la poetisa.

Según una publicación de la Universidad de Chile en su sitio web, Soledad informó que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó ciertos aspectos de la vida de la chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura en la conmemoración impulsada por su cartera.

De acuerdo con su relato, la Ministra Orellana habría asegurado que el homenaje pondrá especial atención en “su identidad de mujer rural y también como lesbiana. Personalmente, me dio mucho gusto que se estén tomando en cuenta aspectos de la vida de Gabriela Mistral antes dejados de lado”.

Esta intención de la ministra de la Mujer causó rápidamente una polémica, ya que se cuestionó que se destacara un rasgo de su vida personal que ella nunca confirmó ni quiso relevar, cuando ella sí le dio mucha importancia a su obra y trabajo en materia literaria, educativa y política.

Pero, ¿qué decía Gabriela Mistral sobre su orientación sexual?

Sin embargo, documentos históricos muestran que la poetisa rechazó los rumores sobre su orientación sexual.

En el libro Bendita mi lengua seas: Diario íntimo de Gabriela Mistral, del poeta Jaime Quezada, se recoge una reflexión de la autora en 1946.

“De Chile, ni decir. Si hasta me han colgado ese tonto lesbianismo, que me hiere de un cauterio que no sé decir. ¿Han visto tamaña falsedad? Lo único que faltaba, que dijeran esas barbaridades de esta pobre mujer”, escribió la ganadora del Premio Nobel de Literatura.

Nacida en 1889, la también diplomática, profesora y pedagoga dejó Chile a los 33 años y vivió en países como España, México, Brasil y Estados Unidos. Durante su exilio, regresó a su país solo en dos ocasiones. Falleció en Long Island a los 68 años.

Gabriela Mistral sentía que Chile no la valoraba. Fue incluso criticada por ejercer como profesora sin título, acusada de “bolchevique” y solo recibió el Premio Nacional de Literatura en 1951, seis años después de haber sido galardonada con el Nobel.

A los 15 años, tuvo una negativa experiencia en la escuela debido a acusaciones de que era “atea” y “socialista”.

Estos ataques y los rumores sobre su vida privada (incluyendo su orientación sexual) marcaron su existencia. En sus escritos, describió la sociedad chilena de su época como “conservadora” y “sin sentido común”.

Además, la investigación de Jaime Quezada revela que, entre otras cosas, la poetisa defendía, adelantadamente a su época, la reforma agraria y escribía sobre su vida personal sin complejos.

La ministra Carolina Arredondo se desligó de la polémica

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, liderado por Carolina Arredondo, aclaró mediante un comunicado que “desmiente rotundamente que la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel a Gabriela Mistral esté centrada en su orientación sexual u otro aspecto de su vida privada”.

Si no, que el foco es “celebrar su legado, el que integra múltiples dimensiones: su contundente obra literaria, su visión y participación en reformas educacionales en Latinoamérica, su lucha por la equidad y los derechos humanos; pero sin dejar de lado su ámbito más humano, político y personal”.