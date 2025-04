La reconocida actriz argentina Cecilia Roth expresó su descontento con la forma en que fue retratada en El amor después del amor, la serie de Netflix que narra la vida de Fito Páez .

En conversación con Ciudadano ADN, la trasandina afirmó que la producción “no tiene nada que ver con la realidad” y que su personaje fue representado de manera “edulcorada” y “falseada”.

“Debe pasarle a todos aquellos que ven sus biopics, porque cuentan de una manera edulcorada, necesaria para ser una serie que aproxime a la gente”, comentó la actriz.

"El amor después del amor" Netflix Ampliar

Si bien reconoció que el aspecto más valioso de la producción es la música, consideró que la historia fue alterada en varios aspectos. “Mi personaje es como una niña bien que dice cosas que yo no he dicho nunca”, añadió.

Roth también reveló que tuvo contacto con la actriz que la interpretó en la serie y que, a pesar de haber autorizado el proyecto, no se sintió identificada con su versión en pantalla. “Yo entiendo eso también, de hecho he puesto la firma para que se pudiera hacer, pero no me pasa mucho, no me reconozco tampoco”, explicó.

Cecilia Roth y Fito Páez durante su relación amorosa / Instagram Ampliar

Respecto a la repercusión que tuvo la serie en redes sociales, la actriz confesó que, aunque sigue las conversaciones en plataformas digitales, prefiere evitar la toxicidad. “No contesto a los trolls, los bloqueo directamente”, afirmó.

El amor después del amor se convirtió en un éxito en la plataforma de streaming, reviviendo el legado musical de Fito Páez y atrayendo a nuevas generaciones a su obra. Sin embargo, para Cecilia Roth, la ficción no logró capturar con fidelidad los acontecimientos reales de su vida junto al músico. “Durante todo el tiempo de la serie no leí opiniones, porque a veces es como meterte un poquito de veneno dentro”, concluyó.