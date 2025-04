¡Sorpresa en Mega! Querida periodista abandona la señal televisiva para arribar a Canal 13

Después de cinco años de trabajo en Mega, la periodista Antonia Kohler dio por finalizada su etapa en la estación televisiva. La comunicadora, de 27 años, destacó en diferentes roles dentro del departamento de prensa, abordando reportajes, crónicas y notas móviles.

A través de sus redes sociales, la reportera compartió la noticia de su salida, acompañada de imágenes que reflejan su paso por Mega, lugar donde incluso realizó su práctica profesional. “Me siento tremendamente agradecida”, escribió en su publicación.

En una entrevista con Página 7, la periodista enfatizó en que en el canal llegó a cubrir el Festival de Viña. “Fue una etapa que me ayudó mucho a crecer, y fue una oportunidad que me dio Mega. Fue intenso, nuevo, desafiante, pero Viña igual es una semana”, expresó.

Su nueva casa televisiva

Su salida de Mega se debe a una nueva oferta laboral de Canal 13, señal donde debutará en las próximas semanas.

“Voy a seguir la misma línea de prensa, pero probando este nuevo desafío que en el fondo me llena”, afirmó.

Sobre su decisión, la comunicadora agregó: “Me gustó mucho el proyecto, me entusiasmó la forma en cómo ellos se están proyectando para rellenar este espacio en la tarde. Son chicas jóvenes las editoras, lo cual también me llamó mucho la atención”.

Para concluir, Antonia Kohler reveló que este cambio “está preparado desde hace meses, es algo que se viene cocinando hace varias semanas, entonces me atrajo un poco el probar este nuevo horario, esta nueva actividad. Es salir de la zona de confort”.