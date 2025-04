Matthei responde a Kaiser sobre condiciones para apoyo en segunda vuelta: “Yo no veo demasiadas diferencias, no veo casi ninguna”

Santiago de Chile

Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, reaccionó a las condiciones que Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, puso para apoyarla en una eventual segunda vuelta.

Kaiser había condicionado su respaldo a compromisos sobre impuestos, inmigración y seguridad, como no aumentar los impuestos, evitar la creación de nuevos ministerios y controlar la inmigración descontrolada.

Matthei, en cambio, destacó que no ve diferencias significativas en sus propuestas. “Yo no veo demasiada diferencia, de verdad no veo casi ninguna”, afirmó en conversación con Radio ADN. Además, remarcó que comparte los mismos principios sobre la inmigración y la seguridad. “Creo que todos los que estamos en la derecha, en la centro derecha, etcétera, pensamos exactamente lo mismo”, agregó.

La exalcaldesa de Providencia también subrayó su enfoque en la austeridad fiscal, recordando que fue la primera en proponer un recortes. “Yo fui la primera que dijo que había que cortar 6 mil millones de dólares de gastos, lo dije como en enero, así que me dijeron que era imposible, después el Consejo Fiscal Autónomo salió a decir exactamente lo mismo”, destacó.

Cabe destacar que, a diferencia de Kaiser, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ya comprometió su apoyo incondicional a Matthei en caso de que llegue a la segunda vuelta. Kast aseguró que su respaldo será “sin condiciones, todo por el bien de Chile”.