Las particulares contingencias que marcaron el cierre del Santiago Premier Padel

Una suerte de “tormenta perfecta” se dio durante las últimas dos jornadas del Santiago Premier Padel, la fecha del circuito mundial de la especialidad que se disputa en suelo nacional.

La lluvia llevó a postergar los partidos definitorios del pasado domingo para ayer lunes, pero la acción definitivamente no llegó a San Carlos de Apoquindo.

Por una parte, Franco Stupaczuk presentó un cuadro febril que le impidió presentarse junto a Juan Lebrón, por lo que la final masculina fue cancelada, dando como campeones sin jugar al binomio de Alejandro Galán y Federico Chingotto.

“Me duele mucho no poder jugar hoy la final. He intentado recuperarme lo máximo posible, pero no estoy en condiciones de competir. Gracias al público chileno por el cariño y ojalá podamos volver pronto a luchar por otro título”, explicó apesadumbrado Franco Stupaczuk.

Dicha situación permitió adelantar la final femenina, en la que Ariana Sánchez y Paula Josemaría enfrentarían a Gemma Triay y Delfina Brea.

Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas de humedad extrema consecuencia de la lluvia, “el comité organizador del torneo ha decidido, en mutuo acuerdo con las jugadoras finalistas, que tras la suspensión del partido se da por finalizada la final femenina”, explicaron en la organización de Santiago Premier Padel, con lo que tampoco hubo partido por dicha rama del campeonato.