John Boyega critica la falta de diversidad en “Star Wars”: “Es una franquicia tan blanca”

Star Wars es una de las franquicias más importantes de la industria cinematográfica, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cera cada noticia relacionada a su crecimiento.

Si bien la expansión del universo creado por George Lucas genera divisiones entre la compleja fanaticada, constantemente recibimos actualizaciones sobre nuevos proyectos que generan bastante ruido.

Asimismo, lanzamientos como el de las secuelas (episodios VII, VIII y IX) llegan cargados de polémicas, incluso con temáticas que van más allá de ls ficción, algo que es cada vez más común con cada título presentado.

Uno de los temas más significativos en esta materia fue el de la inclusión. Esto, considerando las tres entregas principales de Disney que se sumaron a la saga central de películas, algo que sigue siendo un punto de discusión hasta el día de hoy.

El actor John Boyega, quien interpreta a Finn en la saga, volvió a referirse a la falta de diversidad en Star Wars, apuntando a pensamientos racistas en una reciente entrevista para el documental de Apple TV+ Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood.

Recordó cómo su papel generó reacciones racistas por parte de algunos seguidores. “Déjenme decirles, Star Wars siempre ha tenido la vibra de ser un espacio de élite, de los más blancos. Es una franquicia tan blanca que la existencia de una persona negra en ella ya era algo”.

El británico también criticó los intentos de algunos fans por justificar la diversidad en la saga al mencionar personajes como Lando Calrissian o el Jedi interpretado por Samuel L. Jackson. “Es como decirme cuántas chispas de chocolate hay en la masa de galletas. Es como si solo las hubieran esparcido ahí, hermano”, reflexionó.

Además, el intérprete destacó cómo la inclusión de actores negros en roles protagónicos dentro de franquicias populares aún genera resistencia. “Están bien con que seamos el mejor amigo (...) una vez que lideramos, cuando abrimos camino, es como ‘Oh, Dios mío, ya es demasiado. Nos están queriendo complacer’”. Pese a todo, reconoció que formar parte de Star Wars fue un momento fundamental en su carrera.

Un tema recurrente

No es la primera vez que Boyega manifiesta su descontento con la forma en que la saga ha manejado la diversidad. En 2020, en una entrevista con GQ, criticó a Disney por promocionar personajes negros como fundamentales para luego relegarlos.

“Lo que le diría a Disney es: no saquen a un personaje negro, lo vendan como clave en la franquicia y luego lo dejen de lado. No está bien”, afirmó tajantemente.

En aquella ocasión, también comparó el desarrollo de su personaje con el de otros protagonistas de la trilogía. “Sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver. Pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran o de John Boyega, no tenían ni idea”.

“¿Qué quieren que diga? Lo que quieren que diga es: ‘Disfruté ser parte de esto. Fue una gran experiencia…’ No, no, no. Tomaré ese trato cuando realmente lo sea. Le dieron toda la profundidad a Adam Driver, toda la profundidad a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No estoy revelando nada nuevo”, declaró.

Tiempo después, Boyega reveló que un ejecutivo de Disney lo contactó tras sus declaraciones. Según explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter, la conversación fue “muy honesta y transparente”. “Hubo muchas explicaciones por su parte sobre cómo veían las cosas, y también me dieron la oportunidad de explicar cómo fue mi experiencia”, detalló.

El actor expresó su deseo de que hablar abiertamente sobre estos temas ayude a futuras generaciones en la industria. “Espero que la conversación ya no sea un tema tabú o el elefante en la habitación, porque alguien tenía que decirlo”, concluyó.