Gabriel Mendoza y el presente de Colo Colo a horas de su debut en Copa Libertadores: “Claudio Aquino tiene que ser el refuerzo que todos esperamos”

En la delegación de Colo Colo presente en Colombia para su primer partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, destaca la presencia de un histórico del “Cacique”.

Hablamos de Gabriel “Coca” Mendoza, que se sumó a la expedición cafetalera gracias al auspicio de la empresa Philips. A horas del estreno albo en el torneo continental ante el Atlético Bucaramanga, el exlateral abordó el hecho de compartir con el equipo.

“Estoy viviendo una experiencia increíble, viajé con ellos en el charter, hemos compartido mucho con ellos, sin ánimo de invadirlos. Se han acercado a saludar. No se los ve ansiosos, sino tranquilos, mentalizados en el partido. Trae muchos recuerdos, como ver en el plantel al “Vicho” Pizarro, es emocionante. Ojalá culmine todo con el broche de oro a la noche", remarcó en diálogo con ADN Deportes en Colombia.

“Ha sido muy revitalizante, con ansias de este primer partido de Copa Libertadores. El recibimiento ha sido espectacular, hemos visto mucha gente con la ilusión de empezar muy bien este torneo (...) Lo más raro es que la hinchada de Bucaramanga esté con la Garra Blanca, atendiéndolos. Esperamos empezar con el pie derecho”, planteó Gabriel Mendoza en el hotel de concentración de Colo Colo, mostrándose tranquilo con lo que pueda hacer el “Cacique” pese a su irregular inicio de temporada.

“No me ha preocupado, uno lo ha vivido ahí y yo creo que los jugadores estaban esperando este partido. Ahora empieza la hora de la verdad, es lo más esperado, ojalá mejorar lo que se hizo el año pasado. No es preocupante, creo que su mente estaba en este partido. La Copa Libertadores es otra motivación, todos piensan en ganarla y hacer un buen torneo”, comentó.

Los nombres propios de Colo Colo

En diálogo con ADN Deportes, el “Coca” valoró la importancia de Arturo Vidal, pero también apuntó a la necesidad de que los refuerzos se hagan notar ante Atlético Bucaramanga.

“Lo que transmite Vidal al equipo y lo que proyecta a nivel internacional es increíble. Es la gran atracción, por lo que él ganó, por mérito propio. Claudio Aquino tiene que despegar, tiene que aparecer, tiene que ser el refuerzo que todos esperamos. Le falta ese plus”, dijo, remarcando también la influencia de Jorge Almirón.

“El año pasado fue increíble el repunte del equipo, nadie se lo pudo imaginar, pero Almirón es copero, lo demostró con Boca Juniors y ahora con Colo Colo. El equipo está mentalizado para hacernos soñar”, cerró Gabriel Mendoza.