Mucho más que un Jedi: Ewan McGregor cumple 54 años y acá te dejamos algunas de sus películas fuera de Star Wars

Este lunes, 31 de marzo, el actor Ewan McGregor cumplió 54 años, siendo una instancia especial para celebrar a quien ha sido un rostro muy popular y reconocido en la industria cinematográfica.

Aunque muchos lo identifican inmediatamente con su papel de Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars, su trayectoria cinematográfica abarca una amplia variedad de personajes memorables.

Desde dramas intensos hasta comedias y musicales, el escocés ha demostrado su versatilidad en la pantalla grande a lo largo de más de tres décadas.

Nacido en 1971 en Crieff, Escocia, McGregor estudió en la Guildhall School of Music and Drama de Londres antes de saltar a la fama con su papel en Trainspotting (1996).

Con su carisma y talento, se convirtió en una de las estrellas más reconocidas de su generación. Y si bien es innegable que es uno de los mejores jedi, hay mucho más para disfrutar de su trabajo fuera de la franquicia galáctica de George Lucas.

A lo largo de los años ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos de la industria y ha explorado géneros muy diversos.

Además de su talento actoral, el británico es conocido por su pasión por las motocicletas y por recorrer el mundo en documentales como Long Way Round y Long Way Down, donde muestra su espíritu aventurero.

Para celebrar su cumpleaños, repasamos algunas de las películas más destacadas de Ewan McGregor fuera de Star Wars: